Il classe 2006 arrivato a gennaio dal Genoa a suon di buone prestazioni e per via dei tanti infortuni sta trovando sempre più spazio. Il tecnico pensa a lui dal 1' nello scontro diretto per la Champions League Lorenzo Venturino sta conquistando Gian Piero Gasperini. Il giovane ragazzo genovese arrivato alla Roma nel mercato invernale sta impressionando positivamente il tecnico che sta pensando di lanciarlo da titolare contro la Juventus nel big match dell’Olimpico di domenica 1 marzo. Dal suo arrivo alla Roma, in prestito con diritto di riscatto (7 milioni di euro) dal Genoa a gennaio, Venturino è sempre stato mandato in campo da Gasperini (saltando solo il Panathinaikos in Europa League perchè non in lista). In Serie A l’ala ha giocato (mai da titolare) contro Milan, Udinese, Cagliari, Napoli e infine contro la Cremonese ritagliandosi sempre più minutaggio. Rapido, veloce e intraprendente in queste sue uscite, il classe 2006 sta conquistando sempre più spazio e cresce sotto gli occhi di Gasp. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche:

Roma, Venturino scala le gerarchie: esordio da titolare contro la Juve?

Roma, Zaragoza titolare contro il Cagliari: tegola Vaz, torna a marzo

Temi più discussi: Venturino avanza: conquista Gasp e si candida per la Juve; Roma-Cremonese, le pagelle dei quotidiani: Mancini e N'Dicka, non si passa. Buon impatto di Venturino; Roma-Cremonese, le pagelle dei quotidiani: Mancini e N'Dicka, non si passa. Buon impatto di Venturino; Gasp prepara il piano anti-Juve.

AS Roma, Venturino conquista Gasp e sfida Zaragoza: occasione da titolare contro la Juventus?Dal suo arrivo alla Roma, in prestito con diritto di riscatto (7 milioni di euro) dal Genoa a gennaio, Venturino è sempre stato mandato in campo da Gasperini (saltando solo il Panathinaikos in Europa ... romatoday.it

VIDEO - Da Venturino ad Arduini: i gol del test tra Roma e MontespaccatoI giallorossi tornano a lavorare al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, dove va in scena il 4-0 contro la formazione di Serie D. Ecco gli highlights della sfida ... ilromanista.eu

Soulé ci sarà, anche se non al 100%. Le alternative di Gasperini, oltre all'argentino, sono Venturino, Zaragoza o Cristante trequartista, soluzione che porterebbe Pisilli titolare. Chi metti dietro Malen sulla trequarti A voi i commenti #ASRoma #Romanews - facebook.com facebook

Test a Trigoria in vista della Juventus. La Roma batte 4-0 il Montespaccato: in gol Venturino, Tsimikas, El Aynaoui e il baby Arduini. #ASRoma #Roma #asr #Trigoria #Juventus #SerieA #montespaccato x.com