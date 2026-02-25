Lorenzo D’Andrea ha dedicato un’opera toccante per sostenere una mamma in lutto, causata dalla perdita del suo bambino. Il gesto nasce dall’attenzione dell’artista e dalla generosità di Aldo Intaschi, presidente della Misericordia di Camiore e Lido, che hanno deciso di unire le forze per portare un momento di conforto. La scena si è svolta in un piccolo centro, dove la comunità si è stretta intorno alla donna.

L’arte di un artista Lorenzo D’Andrea e il grande cuore del presidente della Misericordia di Camiore e Lido, Aldo Intaschi, per donare un sorriso di speranza e un abbraccio del cuore a una mamma che sta vivendo il periodo più buio della vita: la perdita di suo figlio. La mamma è Patrizia, il piccolo volato in cielo è Domenico Caliedo, il bambino di due anni e sei mesi, diventato il figlio di tutta l’Italia per la tragica morte causata da un trapianto con un cuore danneggiato. Domenico è diventato un angelo in un quadro di D’Andrea. "E’nato tutto dopo la notizia della morte di Domenico- racconta Aldo Intaschi- mi ha contattato Lorenzo D’Andrea perché ha rittratto il piccolo Domenico traformandolo in un angelo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Commozione per il piccolo Domenico, l'inchino davanti al Monaldi: "Ti chiediamo scusa"Domenico, un bambino di 2 anni, ha perso la vita al Monaldi di Napoli dopo un intervento di trapianto di cuore.

“C’è rabbia e commozione”. Morte del piccolo Domenico, fiori e tanta gente fuori dall’ospedaleLa morte di Domenico, un bambino di due anni e mezzo, ha suscitato forte emozione in Italia.

Temi più discussi: Arte e fede. La commozione per Domenico; Giotto e San Francesco, arte e fede: in mostra la 'rivoluzione' che nasce nell’Umbria del Trecento; Arte e fede: il tarantino Roberto Ferri realizza il ritratto ufficiale di Papa Leone XIV; Claudia Koll a Cerveteri presenta Qualcosa di me: un dialogo intimo tra fede, arte e rinascita -.

Giotto e San Francesco, arte e fede: in mostra la ‘rivoluzione’ che nasce nell’Umbria del Trecentodi Danilo Nardoni Giotto e San Francesco come due rivoluzionari. Capaci di generare quell’incontro tra arte e fede, fondante dell’identità italiana e non solo. Celebra questo connubio la mostra dal ... umbria24.it

Arte e fede: Roma, due nuovi appuntamenti nel segno di Maria per la mostra Sublime dell’artista italo-guatemalteco ChrispapitaNel cuore della Città Eterna, sotto lo sguardo della Colonna Traiana, la chiesa del Santissimo Nome di Maria continua a essere meta di pellegrinaggio e contemplazione grazie alla mostra di arte sacra ... agensir.it

Un nuovo abito per Maria Santissima della Pace: fede e arte nella Cattedrale di Noto Ieri, nella Basilica Cattedrale di Noto, si è vissuto un momento intenso e silenzioso, capace di toccare il cuore dei presenti. Durante la Santa Messa domenicale è stato bened - facebook.com facebook