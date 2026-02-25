arte design e innovazione il calendario sanlorenzo 2026

AGI - Nel 2026 Sanlorenzo celebra dieci anni di impegno culturale con un programma annuale che integra arte, design, artigianato, innovazione e sostenibilità. Il calendario artistico più ambizioso mai realizzato dal brand si articola attorno al primo anno completo di attività di Casa Sanlorenzo a Venezia, rafforzando la visione della Maison, che da sempre considera la cultura e la responsabilità come pilastri fondamentali dell'eccellenza. Questo anniversario consacra Sanlorenzo Arts come protagonista contemporaneo nel promuovere il dialogo creativo, l'espressione artistica e la leadership culturale. Dalla Biennale di Venezia alla Milan Design Week, fino a Homo Faber, il programma di Sanlorenzo si sviluppa come un percorso culturale che unisce arte, scienza, design e mare, coinvolgendo la scena creativa internazionale e consolidando il ruolo del brand come ambasciatore di innovazione e cultura. 🔗 Leggi su Agi.it

