Arte al femminile | in partenza la quarta edizione

L'evento sarà costituito dalla presentazione della challenge di oreficeria "Gioielli d'Identità", con i lavori selezionati degli studenti del Polo Liceale di Cittanova e del Liceo "N. Pizi" di Palmi, oltre alla partecipazione straordinaria dell'Istituto Tecnico Industriale Statale "Michele Maria Milano" di Polistena – sezione Moda –, dall'esposizione delle opere pittoriche finaliste del concorso nazionale e dal convegno Madri di Bellezza, in cui sarà affrontato il tema della maternità nell'arte. La giornata si aprirà alle ore 9,30 con l'incontro con le scuole e la presentazione dei lavori degli studenti. Seguiranno la valutazione finale della challenge a cura del Maestro Orafo Gerardo Sacco, in qualità di giudice assoluto, e la premiazione dei vincitori, realizzata in collaborazione con la Gioielleria Blue Diamond di Polistena. Dopo la pausa pranzo, alle ore 16,30, si riprenderà con l'esibizione del gruppo Ensemble NozzeSonore Wedding Music che accompagnerà la visita alla mostra, per poi proseguire con il convegno "Madri di Bellezza", presentato dalla dottoressa Amalia Papasidero, con gli interventi del dott.

