Venerdì e sabato al via il ’ Saldo dei Saldi ’ in centro storico a Ferrara. Una cinquantina le attività di vicinato aderenti nelle vie Bersaglieri del Po, Borgo dei Leoni, Cairoli, Canonica, della Cittadella, Galleria Matteotti, Garibaldi, corso Giovecca, corso Martiri della Libertà, Mazzini, Palestro, del Podestà, piazza della Repubblica, corso Porta Reno, San Romano, Spadari e Voltapaletto. Un’offerta ampia e variegata che unisce risparmio e convenienza. "Le vendite di fine stagione del 27 e 28 febbraio – spiega Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara –, un vero e proprio evento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Commercio, occasione unica per gli amanti dello shopping: torna il 'Saldo dei saldi'Il grande evento delle vendite di fine stagione, noto come ‘Il Saldo dei Saldi’, torna con 14 edizioni alle spalle.

Leggi anche: F1, prende il via il fine settimana dei fine settimana! Norris, Verstappen e Piastri iniziano la battaglia a Yas Marina

20 Laws of Wealth Every Entrepreneur Must Master

Argomenti discussi: Arriva il saldo dei saldi. Corsa all’acquisto nel fine settimana; Dal Qatar non arriva il saldo, ad Abano l’Hotel Eden torna all’asta; Airbnb, la funzione prenota subito e paga dopo arriva anche in Italia: come funziona; In scadenza il saldo Iva: versamento entro il 16 o possibile rateizzazione.

Arriva il saldo dei saldi. Corsa all’acquisto nel fine settimanaVenerdì e sabato al via il ’ Saldo dei Saldi ’ in centro storico a Ferrara. Una cinquantina le attività di vicinato aderenti nelle vie Bersaglieri del Po, Borgo dei Leoni, Cairoli, Canonica, della Cit ... ilrestodelcarlino.it

a partire da € invece di 15€ Blocca ora l'offerta con +,€ a persona! Il saldo del biglietto lo fai direttamente al Circo arriva il . ` '! dal 26 feb - facebook.com facebook