Arrestata la ladra con la borsa schermata | porta via 210 euro di vestiti dal centro commerciale Le Gru di Grugliasco

Una donna di 25 anni ha rubato 210 euro di vestiti al centro commerciale Le Gru di Grugliasco, perché voleva restituire la merce al negozio. La causa del furto è stata un tentativo di risarcimento, ma ha bisogno dell’aiuto di sua madre per farlo. La ragazza ha cercato di nascondere la borsa schermata durante il furto, ma è stata comunque fermata dalla sicurezza. La vicenda si è conclusa con il suo arresto domenica 22 febbraio.

Vorrebbe risarcire il negozio che ha svaligiato ma, per farlo, ha bisogno dell'aiuto della mamma. È questo il piano di una ragazza di 25 anni, arrestata domenica 22 febbraio per un furto al centro commerciale Le Gru di Grugliasco. I carabinieri l'hanno colta in flagrante, dopo la segnalazione dell'addetto alla sicurezza del punto vendita OVS. La donna aveva messo diversi vestiti all'interno di una borsa schermata, che aveva con sé per riuscire a mettere a segno il colpo senza farsi scoprire. In tutto, il valore della refurtiva superava i 210 euro. L'atteggiamento sospetto di questa presunta ladra, però, ha attirato l'attenzione dell'incaricato alla sicurezza del negozio, che l'ha tenuta d'occhio e ha dato l'allarme, attendendo poi l'arrivo dei militari.