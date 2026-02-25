Arisa incanta Sanremo con Magica Favola | online il video ufficiale

Arisa debutta a Sanremo con “Magica Favola” e pubblica il video ufficiale: un viaggio emotivo verso la rinascita. In primavera il nuovo album Foto Mosse Arisa torna al Festival di Sanremo con “Magica Favola”, il brano presentato nella prima serata del 76° Festival e subito accolto con entusiasmo dalla Sala Stampa, che l’ha inserito tra le cinque canzoni più apprezzate del debutto. Un ritorno intenso e maturo, che conferma la capacità dell’artista di trasformare la propria interiorità in racconto musicale. Scritto da Arisa insieme a Giuseppe Anastasi, Galeffi e Mamakass, il brano attraversa le tappe emotive di una donna dalla bambina che è stata alla donna che è oggi. Un percorso che passa per i primi innamoramenti, le passioni che feriscono, le tempeste che stancano e la ricerca di una pace possibile. Al centro resta quella parte infantile che continua a vedere la magia nelle cose, anche quando la vita sembra spegnerla. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

Arisa racconta il significato del suo brano in gara a Sanremo 2026 "Magica Favola" e i progetti futuri.

