Arisa incanta Sanremo 2025 | Magica favola conquista tutti

Una performance che emoziona. Arisa ha conquistato la top five della sala stampa a Sanremo 2025 con Magica favola, una canzone che celebra la bellezza e la magia del femminile. La cantante, tornata sul palco dell’Ariston dopo un periodo di riflessione, ha emozionato pubblico e critica con una performance limpida e coinvolgente. Prima di salire sul palco, Arisa ha confessato di aver vissuto un momento di paura, timorosa di non sentire bene gli auricolari. Tuttavia, una volta iniziata l’esibizione, si è sentita a casa, sciogliendosi completamente e provando un senso di distensione che spera di riprovare nelle serate a venire. La sua interpretazione ha conquistato non solo la sala stampa, ma anche il pubblico in sala e quello davanti alla televisione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche:

Arisa incanta Sanremo con “Magica Favola”: online il video ufficiale

Sanremo 2026, Arisa – «Magica Favola»

Arisa a #Sanremo 2026 con Magica favola

Temi più discussi: Arisa torna a Sanremo 2026, e dietro c'è lo zampino del suo ex più famoso; Sanremo 2026, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga, Fedez & Marco Masini; Sanremo 2026, la classifica dopo la prima serata: ecco chi è nelle prime cinque posizioni; Festival di Sanremo, la Top 5: Arisa, Fulminacci, Brancale, Ditonellapiaga, Fedez&Masini - Quotidiano La.

Arisa incanta Sanremo con Magica Favola: online il video ufficialeArisa debutta a Sanremo con Magica Favola e pubblica il video ufficiale: un viaggio emotivo verso la rinascita. In primavera il nuovo album Foto Mosse ... lopinionista.it

Arisa a Sanremo con Magica favolaMagica favola è il titolo della canzone con cui Arisa è in gara al 76° Festival di Sanremo. È online il videoclip. bitculturali.it

Arisa incanta i fan per le strade di Sanremo - facebook.com facebook