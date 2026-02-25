Ariano Irpino celebra le eccellenze femminili | torna il Premio 8 Marzo

Ariano Irpino organizza la V edizione del “Premio 8 Marzo” per celebrare le donne che si sono distinte nelle loro attività. La causa è la Giornata Internazionale della Donna, e l’amministrazione comunale vuole riconoscere il loro impegno in diversi settori. La cerimonia si tiene nel centro storico, coinvolgendo molte persone del territorio. La premiazione rappresenta un momento di valorizzazione per le donne che contribuiscono alla comunità locale.

La cerimonia si terrà domenica 8 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la Sala Consiliare “Giovanni Grasso” del Palazzo di Città di Ariano Irpino. L’iniziativa, inserita nell’ambito delle politiche sociali per la promozione delle pari opportunità, vede la collaborazione di diverse realtà associative del territorio: Fidapa Ariano Irpino, Panathlon Club, Panacea ODV, Pro Loco I Normanni e Stati Generali delle Donne. Il premio nasce con l’obiettivo di dare visibilità all’impegno e ai successi delle donne arianesi, valorizzando esperienze capaci di diventare esempio e fonte di ispirazione per le nuove generazioni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Premio Malatesta Novello: Cesena celebra le sue eccellenze tra memoria, ricerca e innovazioneCesena celebra le proprie eccellenze attraverso il Premio Malatesta Novello, un evento che valorizza memoria, ricerca e innovazione. Premio di Laurea 2024-2025: San Pietro Vernotico celebra le sue eccellenzeIl Premio di Laurea 2024-2025 di San Pietro Vernotico è stato consegnato lunedì 29 dicembre presso il Cinema Massimo. Argomenti discussi: Ariano Irpino celebra le eccellenze femminili: torna il Premio 8 Marzo; Cinghiali Giganti ad Ariano Irpino: la Comunità in Allarme; Ci ha lasciati Alberino Gambone; Cento ristoranti premiati per la Carta vini e lo spirito Slow. Ariano Irpino celebra il bioAgricoltura biologica, sostenibilità, innovazione, valorizzazione delle filiere locali all'ombra del Castello Normanno: ad Ariano Irpino ecco il Biofestival. Per l'intero fine settimana mercatini e ... rainews.it Tommaso Paradiso, cittadino onorario di Ariano Irpino: sua madre e sua nonna sono nate proprio qui. Tommaso per la prima volta a Sanremo con la canzone i Romantici Facciamo tutti il tifo per lui! Viva Tommaso, viva l'Irpinia #tommasoparadiso #aria - facebook.com facebook