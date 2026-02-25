Arianna Fontana non sarà presente | cosa è successo alla campionessa olimpica

Un forfait dell’ultim’ora non consentirà all’atleta italiana più medagliata di sempre di salire sul palco dell’Ariston: quali sono le cause La 35enne di Sondrio ha regalato tanti sorrisi all’Italia vincendo tre medaglie alle ultime Olimpiadi invernali di Milano-Cortina: la medaglia d’oro nella staffetta mista sulla distanza dei duemila metri e due medaglie d’argento nei 500 metri e nella staffetta femminile tremila metri. In questo modo, con 14 medaglie complessive alle Olimpiadi, ha superato il record dello schermidore Edoardo Mangiarotti che nella sua carriera ha vinto complessivamente 13 medaglie. Confermata, invece, la presenza di Francesca Lollobrigida: mamma “Lollo” ha vinto due medaglie d’oro nel pattinaggio di velocità speed skating sulle distanza dei tremila e cinquemila metri. Presente anche Lisa Vittozzi, la biatleta di 31 anni che ha portato la prima medaglia, tra l’altro d’oro, nella specialità del Biathlon con una gara perfetta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Arianna Fontana e la finale olimpica corsa stringendo i denti: cosa le è successo davveroArianna Fontana ha corso la finale olimpica con un forte dolore alla gamba, causato da una contusione subita durante i quarti di gara.

L'abbraccio di Berbenno ad Arianna Fontana (e alla fiaccola olimpica)La comunità di Berbenno si stringe intorno ad Arianna Fontana, portando avanti il percorso della fiaccola olimpica.

