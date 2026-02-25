Arezzo | 5 borse da 500€ agli orafi del futuro

Un concorso ha premiato cinque studenti meritevoli del corso orafi dell’Istituto Vasari-Margaritone ad Arezzo. La causa sono le eccellenti performance scolastiche e le competenze acquisite nel settore orafo. Le aziende locali offrono borse da 500 euro per sostenere i giovani talenti e favorire il loro percorso professionale. La cerimonia si svolgerà venerdì 27 febbraio, con la partecipazione di rappresentanti delle aziende e degli studenti premiati.

Cinque aziende orafe di Arezzo premieranno gli studenti più meritevoli del corso orafi dell'Istituto Vasari-Margaritone durante un convegno previsto per venerdì 27 febbraio. Le borse di studio, del valore di 500 euro ciascuna, saranno consegnate in occasione dell'evento Costruiamo insieme il futuro del distretto orafo di Arezzo, che si terrà presso l'Istituto Tecnico Professionale Vasari-Margaritone. L'iniziativa rappresenta un ulteriore passo nella collaborazione tra l'istituto scolastico e le aziende del settore, con l'obiettivo di formare le nuove generazioni nel campo dell'artigianato orafo.