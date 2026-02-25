Area giochi per bambini pericolosa ecco cosa non va | la denuncia

Pericolo per i più piccoli nell'area giochi per bambini in Piazza della Libertà, a Salerno. A segnalarlo un nostro lettore, con tanto di fotografie. "Nell'area giochi il terreno è sconnesso e sono fuoriuscite le geogriglie a struttura ad api. Più di una volta ho notato bambini caderci: andrebbe appianato con altro terreno. Vi sono anche alcune parti del marciapiede attorno all'area giochi che sono mancanti e quindi, pericolose". SalernoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

