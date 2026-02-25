Arce scuola Giovanni Paolo II | stop alle lezioni fino al 27 febbraio Riapertura lunedì 2 marzo

Il sindaco Luigi Germani ha firma la nuova ordinanza. Necessari altri due giorni di chiusura per ultimare la messa in sicurezza del plesso di via Marconi Slitta a lunedì prossimo il rientro in classe per gli alunni della Scuola Primaria "Giovanni Paolo II" di Arce. Con l'ordinanza n. 7 firmata nella giornata di oggi, il sindaco Luigi Germani ha disposto la proroga della chiusura dell'edificio scolastico di via Guglielmo Marconi per le giornate di giovedì 26 e venerdì 27 febbraio 2026. Il provvedimento si pone in continuità con le precedenti ordinanze (n. 3, 4 e 5) emesse nei giorni scorsi per gestire l'emergenza legata alla sicurezza dell'area. Secondo quanto riportato nel documento ufficiale, sono attualmente in fase di ultimazione gli interventi necessari al "ripristino delle condizioni di sicurezza e della piena funzionalità dell'immobile". Parallelamente, sono in corso gli accertamenti tecnici indispensabili per ottenere l'attestazione definitiva che permetterà il riutilizzo dei locali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

