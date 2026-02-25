Arbitri Gravina incontra Rocchi | si lavora a una riforma Tutti i dettagli

Arbitri, Gravina incontra Rocchi in via Allegri a Roma: si lavora a una riforma. Tutti i dettagli su una possibile svolta epocale. A Roma, nella storica sede di via Allegri, la FIGC e l’ Associazione Italiana Arbitri (AIA) si sono riunite per definire i contorni di una riforma epocale: la professionalizzazione della classe arbitrale d’élite. Il progetto, fortemente voluto dal presidente Gabriele Gravina, punta a rivoluzionare la gestione dei direttori di gara di Serie A e Serie B seguendo il modello inglese della PGMOL. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata L’obiettivo centrale è la creazione di una società di diritto privato, interamente controllata dalla Federcalcio ma dotata di piena autonomia gestionale. Questa nuova entità giuridica permetterebbe di inquadrare gli arbitri come veri e propri professionisti, slegandoli dalle attuali dinamiche associative e offrendo loro tutele contrattuali, formazione specifica e una struttura organizzativa più snella ed efficiente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

