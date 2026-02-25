Aragoste amare i turisti che scappano | colpo di grazia per l’economia di Cuba

La scarsità di aragoste fresche ha causato l’allontanamento dei turisti dall’Avana, colpendo duramente il settore turistico. Le difficoltà nel reperire questo piatto tradizionale spingono gli ospiti a lasciare i ristoranti più in fretta del previsto. Un ristoratore locale spiega che le forniture sono diminuite drasticamente negli ultimi mesi, portando a un aumento dei prezzi e a un calo delle prenotazioni. La situazione si riflette anche sull’occupazione nel settore alberghiero.

«Siete riusciti a trovare da mangiare?». La notifica di WhatsApp illumina lo schermo dello smartphone appoggiato sul tavolo di un ristorante dell'Avana vecchia vicino a un piatto con aragosta accompagnata da insalata, banane fritte, riso e fagioli neri. Il 29 gennaio, tre giorni prima della nostra partenza per Cuba, Trump ha firmato un ordine esecutivo per imporre dazi ai paesi che avessero rifornito l'isola di petrolio, costringendo anche il Messico, dopo il Venezuela, a sospendere le esportazioni.

Gli Usa cercano di dare il colpo di grazia a Cuba: alleati annientati o sanzionati, l’isola non ha più petrolio e soffoca nel buioLe sanzioni economiche imposte dagli Stati Uniti hanno portato Cuba a una crisi energetica grave, causando blackout diffusi.

