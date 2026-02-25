Approvato il calendario ittico regionale | si parte il primo marzo

La giunta regionale nella seduta del 24 febbraio ha approvato il calendario ittico per il 2026. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente. “La pesca sportiva nelle acque di categoria A (acque a gestione salmonicola) prenderà avvio la prima domenica di marzo (primo marzo) e cesserà l'ultima domenica di settembre, mentre nelle acque di categoria B (acque a gestione ciprinicola) e di categoria C (ambienti di transizione) è consentito pescare tutto l’anno”.La pesca è consentita a partire da un’ora prima del levar del sole a un’ora dopo il tramonto, a esclusione della pesca notturna alla Carpa, effettuata mediante la tecnica del “carpfishing”, con l’obbligo del rilascio in acqua del pescato. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Leggi anche:

La giunta regionale ha approvato il nuovo calendario ittico 2026

Bari-Cancún: oggi il primo volo verso mete esotiche. Poi le Maldive Aeroporti di Puglia. Calendario fino a metà marzo

Temi più discussi: PESCA SPORTIVA: APPROVATO CALENDARIO ITTICO 2026, STAGIONE AL VIA DAL PRIMO MARZO; La giunta regionale ha approvato il nuovo calendario ittico 2026; Agricoltura e Mare: al via il progetto Blue Sentynet e il Calendario Ittico 2026; GIUNTA ABRUZZO: VARIAZIONE BILANCIO, CALENDARIO ITTICO, FONDI VIABILITÀ COMUNI, I PROVVEDIMENTI.

Pesca sportiva, approvato il calendario ittico 2026: stagione al via dal primo marzoL'Aquila. È stato approvato il Calendario ittico 2026 dalla Giunta regionale dell’Abruzzo. Lo rende noto il vicepresidente con delega a ... marsicalive.it

Pesca sportiva, approvato il Calendario ittico 2026, stagione al via dal 1 marzoApprovato il Calendario ittico 2026 durante la seduta di Giunta regionale di ieri – è quanto annuncia il vicepresidente della giunta regionale con delega a Caccia e Pesca, Emanuele Imprudente.La pe ... regione.abruzzo.it

Pesca sportiva, approvato il calendario ittico 2026: stagione al via dal primo marzo - facebook.com facebook

Approvato il Calendario 2026 delle fiere e dei mercati, tanti gli appuntamenti dal centro storico ai quartieri (FOTO) x.com