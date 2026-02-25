Appio Latino tra schiamazzi e fuochi artificiali il PUP di via Gela è diventato terra di nessuno

Fuochi d’artificio in piena notte, tra gli edifici scolastici e i palazzi di via Gela e via Adria. All’Appio Latino, c’è uno spazio che sembra ormai fuori controllo. L’area, situata tra il liceo Augusto e il liceo Russell, era parte integrante di un progetto legato al Piano Urbano Parcheggi. L’intervento, sottoscritto nel 2003 tra il Comune e un operatore privato, prevedeva la realizzazione di un multipiano (completato) utile a posteggiare le auto in una delle zone più congestionate della Capitale. Contestualmente, l’operazione prevedeva la costruzione di una piscina comunale. Preso atto della difficoltà di realizzare quest’ultimo intervento, 14 anni dopo la stipula del primo contratto, il Municipio VII ha proposto una soluzione alternativa. Il progetto che la Giunta Lozzi intendeva realizzare, e del quale aveva chiesto nel 2017 ai suoi uffici di procedere “il più celermente possibile”, prevedeva la sistemazione dell’area superficiale con l’introduzione di una “baby pista ciclabile, un’area giochi, un campo polivalente e un’area cani”. 🔗 Leggi su Romatoday.it

