Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Nerazzurri a lavoro dopo l’eliminazione in Champions League per mano del BodoGlimt, con l’obiettivo di affacciarsi subito verso il campionato dove al San Siro arriverà il Genoa di Daniele De Rossi. Novità dal fronte infortuni, dopo il rientro di Dumfries, anche Calhanoglu è pronto a tornare a disposizione di Chivu. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Di Gennaro: intervento chirurgico di sintesi dello scafoide carpale del polso destro Palacios: risentimento al retto femorale della coscia sinistra Probabile formazione Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: nerazzurri a lavoro dopo il ko in Champions League

Leggi anche:

Allenamento Inter, lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo l’eliminazione in Champions League

Appiano Gentile Inter: testa al Genoa dopo il discusso ko di Champions

Temi più discussi: Vigilia di Inter-Bodø/Glimt: l'allenamento dei nerazzurri; Vigilia di Inter-Bodø/Glimt: l'allenamento dei nerazzurri; Vigilia di Lecce-Inter: la giornata dei nerazzurri; L'Inter trema: l'infortunio di Lautaro Martinez spacca il cuore nerazzurro dopo il ko choc in Norvegia.

Sky – Il clima ad Appiano dopo Inter-Bodo. Le ultime su CalhanogluPaventi ha descritto un clima disteso. Anche i ritmi verbali dell’allenamento, da quello che sentiamo, sono un attimo più soft. Si tratta di una seduta di scarico già finita per alcuni giocatori ... passioneinter.com

Inter, Chivu: Rispettiamo il Bodo, ma se c'è una squadra che può rimontare è la nostraL'Inter domani affronta il Bodo Glimt nella gara di ritorno dei playoff di Champions League. I nerazzurri devono rimontare il 3-1 della gara d'andata. tuttomercatoweb.com

Lavoro di scarico ad Appiano Gentile dopo l’eliminazione in Champions League.Tutti in gruppo tranne Lautaro Martinez. Presente quindi anche Calhanoglu che se farà un buon lavoro giovedi e venerdì dovrebbe tornare tra i convocati per la gara con il Genoa x.com

Pronti a scendere… in corsia! Vieni a trovarci nel nuovo store Pepco ad Appiano Gentile (CO), in via VIII Marzo 13. - facebook.com facebook