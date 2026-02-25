Apoteosi Atalanta | Samardzic al 98? firma l’impresa Borussia Dortmund abbattuto

In una notte che rimarrà scolpita negli annali del calcio bergamasco, l’Atalanta compie il miracolo europeo, travolgendo il Borussia Dortmund per 4-1 e strappando un pass leggendario per gli ottavi di finale di Champions League. Sotto il cielo elettrico del Gewiss Stadium, la compagine di Raffaele Palladino ha ribaltato lo 0-2 dell’andata con una prova di forza, nervi e qualità, culminata in un finale vietato ai deboli di cuore che ha fatto esplodere la gioia dei sostenitori orobici. La “Deep Transformation” tattica orchestrata dal tecnico campano ha dato i suoi frutti sin dai primi vagiti del match. È stato Gianluca Scamacca ad aprire le danze al 5', ribadendo in rete un assist di un ispirato Zalewski. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

