aperture e addii cambia la mappa del commercio

Il calo delle vendite ha portato alla chiusura di diversi negozi, mentre nuove attività aprono in centro a Merate. Le luci delle vetrine si spengono nei locali che chiudono, mentre le insegne di nuovi punti vendita si accendono in strade principali. Questa trasformazione influisce sulla vivacità commerciale del quartiere, coinvolgendo sia negozi storici che esercizi appena inaugurati. La situazione riflette i cambiamenti nel panorama economico locale.

Da una parte luci delle vetrine che si spengono e serrande che si abbassano, dall’altra nuove insegne che si illuminano in centro a Merate. A marzo chiudono per pensionamento della titolare la boutique d’abbigliamento femminile Amica della centralissima via Indipendenza ma anche la Mama Piadineria dell’ancor più centrale via Alessandro Manzoni. "Dopo sette anni insieme è arrivato il momento di salutarci – annuncia il titolare della piadineria -. È una decisione che abbiamo preso con grande dispiacere. Ringraziamo di cuore tutti i clienti". Di fronte alla boutique Amica, attività durata quasi sessant’anni, ha già chiuso il ristorante d’asporto cinese la Pagoda perché non è stato rinnovato il contratto d’affitto ai gestori, mentre in via Alessandro Manzoni sono state abbassate le saracinesce alla gioielleria Airoldi Dimond sempre per pensionamento del titolare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

