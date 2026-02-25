Antonio Mazzariello | Io un provinciale a Milano

Antonio Mazzariello, un ragazzo proveniente da un paese piccolo, ha reagito con ironia alla richiesta di incontrare un’amica a Milano. La notizia lo ha colto di sorpresa e lo ha spinto a rispondere con un messaggio su WhatsApp, cercando di sdrammatizzare la situazione. La sua reazione riflette la difficoltà di adattarsi a un ambiente urbano così diverso da quello di origine. Mazzariello si prepara a vivere questa esperienza in una città grande e vivace.

"Angelica cosa vuoi da me?". Alla notizia che avrebbe dovuto scontrarsi con l’amica più amica, Mazzariello ha pensato di riderci su con un messaggio su WhatsApp. "Sarà una semifinale in amicizia che andrà come andrà, anche perché lei porta un pezzo incredibile" ammette l’interprete di Manifestazione d’amore, il pezzo con cui Antonio Mazzariello, nato a Scafati 24 anni fa, ha conquistato la giuria di Area Sanremo. "La provincia è bellissima, ma avevo bisogno di mettermi in gioco" dice. "Così ora vivo a Milano città molto stimolante in cui il lavoro, però, finisce spesso col definirci troppo, perché quello dovrebbero farlo i legami. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

