Antimafia | Cgil Cisl e Uil all' anniversario della storica marcia Bagheria-Casteldaccia

Cgil, Cisl e Uil hanno deciso di partecipare con uno striscione unito alla marcia Bagheria-Casteldaccia, organizzata dal Centro Pio La Torre, in ricordo del 43° anniversario della storica manifestazione antimafia. La scelta di unirsi all’evento riguarda la volontà di sostenere la lotta contro le infiltrazioni mafiose nelle comunità locali. La marcia si terrà giovedì 26 febbraio, coinvolgendo cittadini e associazioni della zona. La partecipazione mira a rafforzare la presenza civile contro le illegalità.

Cgil, Cisl e Uil parteciperanno con uno striscione unitario alla marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia organizzata dal Centro Pio La Torre, che si terrà il prossimo giovedì 26 febbraio, in occasione del 43esimo anniversario della storica manifestazione antimafia. Alle ore 9 partenza da piazza Vittime della mafia a Bagheria per giungere, attraverso la strada provinciale, simbolo del riscatto del territorio, in piazza Matrice a Casteldaccia. “È importante esserci - commentano per la Cgil, il segretario generale Mario Ridulfo e il responsabile della Camera del Lavoro di Bagheria Dario Fazzese, per la Cisl Palermo Trapani la segretaria generale Federica Badami, per la Uil Sicilia la segretaria generale Luisella Lionti e il segretario Uil Ignazio Baudo - perché partecipare non vuol dire solo ripercorrere la memoria di un evento storico sul fronte antimafia, ma vuol dire anche ribadire con forza che bisogna stare uniti per contrastare un fenomeno ancora molto presente nel territorio e che usa mezzi ancora più subdoli per infiltrarsi e gestire i propri affari. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche: Al via le assemblee nelle scuole in vista della 43esima Marcia antimafia Bagheria Casteldaccia

Torna la marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, attesa grande partecipazione di giovani e associazioniLa marcia Bagheria-Casteldaccia ritorna con entusiasmo dopo quattro decenni, attirando numerosi giovani e associazioni.

Temi più discussi: Antimafia: Cgil, Cisl e Uil all'anniversario della storica marcia Bagheria-Casteldaccia; Tutto pronto per la 43sima Marcia antimafia Bagheria - Casteldaccia. A promuoverla il Centro Studi Paio Laz Torre; Mercato ortofrutticolo di Palermo, Crapa e Caputo (Udc): Bene gli 11 milioni, ma serve una visione strategica; Cabaret e gusto al Paradiso: il 6 marzo cena spettacolo con Dario Bandiera.

Antimafia, Cgil Cisl Uil Palermo con lo striscione unitario alla storica marcia Bagheria-CasteldacciaCgil Cisl e Uil parteciperanno con uno striscione unitario alla marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia organizzata dal Centro Pio La Torre, che si terrà il prossimo giovedì 26 febbraio, in occasione d ... blogsicilia.it

Competenze professionali. Cgil, Cisl e Uil: Il percorso di approvazione dello schema di accordo sulle professioni sanitarie deve essere sospesoÈ quanto chiedono in una nota inviata al ministro Lorenzin e alla Conferenza Stato Regioni i sindacati confederali che ritengono anche necessaria e non più procrastinabile la convocazione urgente ... quotidianosanita.it

AMAP: Interruzione del nuovo Scillato per 24 ore. Disservizi a Casteldaccia, Santa Flavia Al fine di consentire alla società “Proidro” di eseguire i lavori preparatori alla installazione di un impianto idroelettrico nel territorio comunale di Bagheria, l’acquedotto “N - facebook.com facebook

Torna la marcia antimafia Bagheria-Casteldaccia, attesa grande partecipazione di giovani e associazioni ift.tt/VYKkidZ x.com