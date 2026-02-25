Antenna un vertice per farla spostare subito

Antenna ha ottenuto un incontro con Inwit dopo aver insistito con fermezza. La decisione di chiedere un appuntamento deriva dalla necessità di accelerare lo spostamento della torre di telecomunicazioni. Giovedì pomeriggio, i rappresentanti delle due parti si incontreranno per discutere i tempi e le modalità dello spostamento. La richiesta nasce dalla volontà di risolvere rapidamente la situazione e di trovare una soluzione concreta.

"Le nostre istanze hanno prodotto un primo effetto positivo. Giovedì pomeriggio avrò un primo incontro con i rappresentanti della Inwit, la tower company che ha avviato i lavori in via dei Merciai". Così ieri il sindaco Lorenzo Fiordelmondo annuncia la novità, all'indomani dell'assemblea pubblica condivisa con il Comitato di quartiere San Giuseppe e dell'ordinanza con la quale è stato "disposto il divieto di attivazione dell'impianto in attesa dell'udienza al Consiglio di Stato prevista il prossimo 29 ottobre". Obiettivo: far spostare l'antenna in questione (5 G Inwit Vodafone) nel vicino Campo Boario, in suolo pubblico, nelle pertinenze del campo da gioco Pirani) non lontano dalla scuola Federico II nell'area individuata dal piano antenne, votato dal consiglio comunale il 15 gennaio (l'aggiornamento era stato avviato nel 2024 proprio alla luce di due richieste di antenne).