Anselmi | Schlein ' grande protagonista della Repubblica un esempio'

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "E' difficile riassumere il contributo dato da Tina Ansalmi. Nel '46, quando si votava l'Assemblea costituente, Tina Anselmi aveva appena 19 anni, eppure possiamo dire, senza esitazione, che è stata una delle più grandi protagoniste della storia repubblicana. Una donna che ha cambiato la Repubblica. E la sua lezione, credo, oggi, ci interpella ancora molto e ci chiama ad un impegno, un impegno condiviso, a portare avanti questo esempio e questa importante eredità". Lo ha detto Elly Schlein intervenendo a un convegno su Tina Anselmi al Senato. "Anselmi è stata una figura mite e inflessibile. Ed è stato ricordato il suo coraggio quando a 17 anni divenne staffetta partigiana durante la Resistenza. Quella scelta antifascista compiuta da giovanissima è stata il tratto permanente del suo impegno politico".

