Ankara supera lo Schwerin e vola in semifinale contro Conegliano
Nel contesto dei playoff della Champions League, l’Ankara Zeren Spor Kulübü ha chiuso la pratica contro le campionesse tedesche dell’SSC Palmberg Schwerin, imponendosi con un perentorio 3-0. Il successo consente ai turchi di accedere ai quarti di finale e di prepararsi a sfidare le detentrici del titolo, le Pantere di Conegliano, in una sfida che aggiunge un capitolo significativo alla rivalità già iniziata nel girone. Davanti a quasi 2000 spettatori, lo Zeren ha preso il largo a metà primo set, chiudendo 25-16, e ha confermato la propria superiorità nei parziali successivi. La squadra di casa ha mostrato una partenza aggressiva nel primo set, chiuso 25-16, proseguendo con un avvio di secondo parziale molto solido (5-0) e siglando 25-18. Nel terzo set è stato mantenuto il dominio, con un punteggio di 25-14 che ha consolidato la vittoria e l’accesso ai quarti di finale, combinata con la vittoria esterna della settimana precedente, conclusa 3-1. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
