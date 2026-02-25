Anguissa rientra in gruppo | l' emergenza infortuni del Napoli sta finendo

Senza che si urli al miracolo, ma Frank Anguissa è tornato e lotta assieme al Napoli: incredibile e quasi vero, il centrocampista è di nuovo in gruppo, una presenza fisica autentica e indiscutibile, che aiuta a guardare al futuro con ottimismo. L’infortunio è dimenticato e anche la ricaduta e dunque, verso Verona o più probabilmente per la sfida con il Torino, Conte si ritrova con un centrocampo che somiglia assai a quello disegnato a inizio stagione: adesso, per starsene tranquilli, deve solo attendere qualche giorno e capire se sabato potrà contare su McTominay, mentre anche De Bruyne a sua volta lancia segnali incoraggianti. Anguissa è assente da inizio novembre, quasi quattro mesi, e si è fatto male contemporaneamente a De Bruyne e Gilmour - pochi giorni di differenza tra l’uno e l’altro - con conseguenti ricadute sul rendimento di una squadra che ha perduto i suoi punti di riferimento sia tecnici che atletici. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Nel nuovo film del Napoli (se ci sarà), sarebbero graditi chiarimenti sugli infortuni – Anguissa e Neres in primis

