Angelica Bove | Do voce a tutto il mio caos

Angelica Bove ha dato voce al suo tumulto personale interpretando con passione un brano di Leonard Cohen, creando un momento intenso ieri pomeriggio. La sua esibizione, accompagnata da un’interpretazione a cappella di “Hallelujah” in sala stampa, ha rafforzato la sua presenza come artista determinata a conquistare il pubblico. La scelta di affrontare il palco con sincerità e coraggio ha attirato l’attenzione di tutti. Ora, resta da vedere come proseguirà il suo percorso.

Il Leonard Cohen omaggiato in sala stampa con una Hallelujah a cappella ha dato ieri pomeriggio ad Angelica Bove una statura d’interprete chiamata a prendere per mano quella Mattone con cui scende la scala dell’Ariston in cerca di gloria e portarla lontano. "Questo clima così movimentato mi assomiglia: sono caotica di natura e, paradossalmente, è la calma a mettermi in difficoltà" ammette l’artista romana, 22 anni, già a X Factor e a Sanremo Giovani 2025 con La nostra malinconia. "In mezzo al fermento mi sento a casa. Mattone è nata mentre lavoravo al disco. Il filo rosso del progetto era la mia personalità, con tutte le sue sfumature e soprattutto i miei difetti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Angelica Bove: «Con ?Mattone? racconto il mio dolore e di come ho fatto ordine nel caos dopo due lutti. Sanremo Giovani? Torno sul palco più serena, ma senza aspettative»Angelica Bove condivide il suo percorso di rinascita, nato dal dolore e dalla perdita, attraverso la musica di «?Mattone».

Sanremo Giovani 2025, Angelica Bove è in finale con il brano MattoneAngelica Bove si è qualificata come finalista a Sanremo Giovani 2025 con il brano

Chi è Angelica Bove, concorrente di Sanremo Giovani/ Ex X Factor: voce delicata e brano introspettivoChi è Angelica Bove: la cantante romana in passato ha preso parte a X Factor arrivando fino in semifinale. Ora l'avventura a Sanremo Giovani Il nome di Angelica Bove non è nuovo al mondo della musica. ilsussidiario.net

"Per allentare la tensione, chiacchiero…” Angelica Bove tra le Nuove Proposte a #Sanremo2026 #fuorisanremoitaliana - facebook.com facebook

Sfide di domani per i Giovani: Nicoló Filippucci vs El ma Blind Soniko e Angelica Bove vs Mazzariello. Facile intuire il duello finale del giovedì #Sanremo2026 #SanremoGiovani x.com