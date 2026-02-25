La cantante romana, classe 2003, ha vinto la seconda semifinale delle Nuove Proposte ed è volata alla finalissima di giovedì 26 febbraio Saranno Nicolò Filippucci e Angelica Bove a contendersi il titolo di vincitore delle Nuove Proposte. La gara riservata agli artisti emergenti del Festival di Sanremo ha visto trionfare Filippucci nella prima semifinale e Bove nella seconda e ora i due cantautori si contenderanno il titolo nella finalina di giovedì 26 febbraio. E Angelica Bove punta decisamente alla vittoria. "Totalmente. Quando arrivi ti dici: "L'importante è che canti e fai il tuo". Poi una volta che sei qua dici: "Meglio vincere". Sono affamata, non gioco per partecipare e basta", ha dichiarato a Fanpage prima dell'inizio del Festival. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Angelica Bove, chi è la cantante romana in finale nelle Nuove Proposte

Leggi anche: Chi è Angelica Bove, cantante in gara tra le Nuove Proposte di Sanremo 2026

Chi è Angelica Bove e cosa canta nelle Nuove Proposte di Sanremo 2026Negli ultimi anni Angelica Bove si è fatta conoscere attraverso un percorso costruito tra social e talent televisivi.

Angelica Bove dopo la vittoria di Sanremo Giovani

Temi più discussi: Chi è Angelica Bove, da X Factor a Sanremo 2026 nella Nuove Proposte. FOTO; Dove vive Angelica Bove?; Angelica Bove, Nuova Proposta a Sanremo 2026. X-Factor, i cinque fratelli e la morte dei genitori: Un dolore troppo grande, oggi se...; Le Nuove Proposte di Sanremo 2026: ecco chi sono i giovani artisti in gara al Festival.

Angelica Bove, chi è la cantante di ‘Mattone’ / Il dolore per la morte dei genitori e l’appiglio alla musicaAngelica Bove sarà una delle artiste della categoria Nuove Proposte al Festival di Sanremo 2026 e racconterà il suo dramma mediante Mattone ... ilsussidiario.net

Angelica Bove a Sanremo 2026 è la rivelazione delle Nuove Proposte, in un vintage look Emporio Armanipartners use cookies and similar methods to recognize visitors and remember their preferences. We may also use these technologies to gauge the effectiveness of advertising campaigns, target advertisem ... vogue.it

Angelica Bove e Nicolò Filippucci i due finalisti per le Nuove Proposte. La diretta di #Sanremo26 agi.it/spettacolo/new… x.com

Angelica Bove e Nicolò Filippucci i due finalisti per le Nuove Proposte. La diretta di #Sanremo https://www.agi.it/spettacolo/news/2026-02-25/sanremo-diretta-seconda-serata-35800612/ - facebook.com facebook