Andrea Tacconi | la mentalità nel calcio moderno

Andrea Tacconi: “La mentalità è il vero discrimine nella crescita di un calciatore”. Nell’intervista rilasciata in esclusiva a GBT Magazine, Andrea Tacconi della Junic Football Agency offre una riflessione lucida sulla cultura sportiva italiana e sul modo in cui oggi si formano i calciatori. Le sue parole tracciano un percorso chiaro: per crescere talenti veri serve una visione più ampia, che vada oltre il risultato immediato. Tacconi parte da un’analisi generale del contesto sportivo nazionale: “L’Italia ha una forte tradizione sportiva, basata su disciplina e competitività. Tuttavia, spesso è stata più orientata al risultato che alla formazione completa dell’atleta. Oggi è fondamentale sviluppare una cultura sportiva che metta al centro crescita, professionalità e continuità. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

