Ancora un tragico incidente stradale | Mattia Giannico muore a 36 anni

È il secondo sinistro fatale in 24 ore avvenuto sulle strade bolognesi. Inutili i soccorsi del 118, sul posto anche la polizia locale Un altro incidente mortale sulle strade della provincia bolognese. Un uomo di 36 anni, Mattia Giannico, è morto nello schianto avvenuto mercoledì pomeriggio sulla strada provinciale 28 ‘Croce dell’Idice', all'altezza del comune di Castenaso. Si tratta del secondo sinistro mortale in sole ventiquattro ore: martedì mattina a perdere la vita è stato il motociclista 33enne Domenico Ciliento nell'impatto con un camion lungo la Persicetana a Calderara di Reno. Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, che ha effettuato i rilievi, Giannico, residente a Bologna, era in sella alla sua moto da strada e stava percorrendo via Montanara in direzione di Castenaso quando, all'altezza della via Albertazzi, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo finendo sull'asfalto. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

