AncheSanremo all' AncheCinema

Sanremo ha attirato molti spettatori perché hanno deciso di seguire la finale al cinema, rinunciando alla televisione di casa. La proiezione su un grande schermo e l’audio potente hanno reso l’esperienza più coinvolgente. Numerosi fan si sono riuniti con amici per condividere l’emozione della kermesse musicale. La serata ha visto una partecipazione entusiasta, con persone che hanno apprezzato il modo nuovo di vivere il festival. La serata si è conclusa con entusiasmo generale.

Sanremo sul divano: bello.: esperienza unica!Sabato 28 febbraio dimentica il divano e la TV in soggiorno. la finale del Festival di Sanremo 2026 si guarda su maxi schermo, con audio Bose e con gli amici!Preparati a vivere la finale del Festival come mai prima d’ora. 🔗 Leggi su Baritoday.it Omaggio a Rino Gaetano al Teatro AncheCinema di BariIl teatro AncheCinema di Bari ospiterà giovedì 19 febbraio 2026 uno spettacolo dedicato a Rino Gaetano. 'Due in una mutanda' dell'Anonima G.R. in scena al Teatro AncheCinema di BariAl Teatro AncheCinema di Bari, proseguono le repliche di