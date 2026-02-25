Anche la filiale italiana di Deliveroo è stata messa in controllo giudiziario

La procura di Milano ha accusato il servizio di consegne di cibo di aver sfruttato i rider, come aveva già fatto con Glovo La procura di Milano ha messo sotto controllo giudiziario la società di consegne di cibo a domicilio Deliveroo Italy s.r.l., filiale italiana di Deliveroo, accusandola di aver sfruttato i rider, cioè i fattorini che si occupano delle consegne. Qualche settimane fa, con le stesse accuse, la procura di Milano aveva messo sotto controllo giudiziario anche Foodinho, la società che gestisce il servizio di consegne a domicilio Glovo. Il controllo giudiziario è un provvedimento con cui viene nominato un amministratore da affiancare al management di una società, e serve a interrompere una situazione di illegalità e correggerla. Deliveroo Italy s.r.l. e il suo amministratore unico, Andrea Giuseppe Zocchi, sono indagati per sfruttamento del lavoro, un reato più comunemente noto come caporalato. 🔗 Leggi su Ilpost.it

