Analisi dell' episodio decisivo nel ritorno di Champions League tra Inter e Bodo Glimt

Da mondosport24.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una decisione arbitrale controversa ha deciso il risultato della partita tra Inter e BodøGlimt, valevole per il ritorno dei playoff di Champions League 202526. L’episodio chiave si è verificato al 70°, quando un fallo in area ha portato al rigore decisivo. I tifosi e gli analisti hanno subito commentato questa scelta, che ha influenzato l’esito finale dell’incontro. La partita prosegue con un’attenzione particolare alle prossime mosse delle due squadre.

analisi dell episodio decisivo nel ritorno di champions league tra inter e bodo glimt
© Mondosport24.com - Analisi dell'episodio decisivo nel ritorno di Champions League tra Inter e Bodo/Glimt

La moviola dell’incontro tra Inter e BodøGlimt, valido per il playoff di ritorno della Champions League 202526, presenta una ricostruzione puntuale degli episodi che hanno influenzato l’andamento della partita. L’analisi si concentra su contatti in area e interventi difensivi, con attenzione all’interpretazione delle azioni e alle decisioni prese dall’arbitro. Nel corso della prima frazione, un traversone frattesi raggiunge il fianco di Berg. Il pallone colpisce il fianco e non l’arto, e i replay confermano questa dinamica. Rigore escluso per l’Inter in questa fase dell’azione. Un altro traversone proveniente dall’ex Sassuolo trova l’opposizione del difensore del BodøGlimt: la palla impatta chiaramente sul corpo e non sull’arto largo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Moviola Inter Bodo Glimt, l’episodio chiave della sfida di ritorno di Champions League: i dettagliUn episodio controverso durante il match tra Inter e Bodo Glimt ha attirato l’attenzione di tutti, a causa di un intervento deciso dall’arbitro che ha influenzato il ritmo della partita.

Moviola Bodo Glimt Inter, l’episodio chiave della partita di Champions League: i dettagliDurante la partita tra Bodo Glimt e Inter, l’arbitro ha annullato un gol dell’Inter a causa di un fallo in area segnalato dal VAR.

Argomenti correlati

Droga sequestrata a Mazara: decisivo il laboratorio dell’Asp Trapani; Pronostici Empoli-Reggiana: Statistiche, Analisi, Dove in TV 15.02.2026 Serie B; Analisi arbitrale del posticipo Cagliari-Lecce | l' episodio decisivo della sfida di Serie A; Moviola Cagliari Lazio, l’analisi sugli episodi dubbi accaduti alla Domus. Cosa filtra.

Inter-Juventus, la moviola live: l'analisi di tutti gli episodi arbitrali del match di San SiroL'analisi di tutti gli episodi arbitrali del match di San Siro tra Inter e Juventus. msn.com