Anagni la grande Ritmica incanta il Ciotti | oltre 250 ginnaste per i Regionali OPES
Il Palazzetto dello Sport "Tiziano Ciotti" si conferma il "tempio" della ginnastica ritmica laziale. Domenica 22 febbraio, la città dei Papi ha ospitato la prima prova dei Campionati Regionali OPES, trasformandosi in una vetrina d'eccezione per oltre 250 giovani atlete arrivate da ogni angolo.
?Masterclass di Ginnastica Ritmica con Milena Baldassarri: sold out e oltre cento ginnaste attese ad AnagniLa masterclass di ginnastica ritmica con Milena Baldassarri all’interno del Pala Tiziano Ciotti di Anagni si è conclusa con il tutto esaurito.
Ginnastica ritmica. Regionali Uisp al PalaMarabiniOggi e domani, presso il PalaMarabini di San Martino in Strada, si svolge la Prima Prova del Campionato Regionale Uisp di ginnastica ritmica 2026, organizzata dalla Polisportiva Cava Ginnastica.