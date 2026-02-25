Anagni inaugurato l' asilo nido Coccole in fabbrica nella zona industriale

L'inaugurazione dell'asilo nido “Coccole in fabbrica” ad Anagni nasce dall’esigenza di sostenere le famiglie della zona industriale. La struttura offre servizi di qualità e rappresenta un passo avanti per migliorare la qualità della vita dei cittadini. La scelta di aprire il nido in un’area strategica si lega anche a un tentativo di ridurre le tensioni sull’impianto di biodigestione, che da tempo divide la comunità locale.

"La struttura rende l'area 'sito sensibile'. Secondo il Consiglio di Stato e il Piano Rifiuti, l'impianto del Biodigestore a Selciatella non può più essere costruito". Un segnale di civiltà, un aiuto concreto alle famiglie e, inaspettatamente, un potenziale scacco matto alla realizzazione del contestato Biodigestore. L'inaugurazione del nuovo asilo nido aziendale "Coccole in fabbrica", realizzato dall'azienda "Portami ed Arredami" nella zona industriale di Anagni (località Paduni-Selciatella), ha riscosso il plauso della politica locale, ma apre contestualmente nuovi scenari urbanistici e legali. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

