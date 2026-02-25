Amministrative 2026 FdI accelera | Puntiamo su candidature unitarie nel Palermitano

Il senatore Raoul Russo nel corso di un incontro ha ribadito di voler riproporre la candidatura di Gaetano Di Chiara per Villabate, e proposto Antonio Battaglia per Termini Imerese. A Carini c'è Totò Monterosso “Fratelli d’Italia, dopo l’ultimo tavolo provinciale, continua a lavorare affinché in tutti i Comuni della provincia di Palermo chiamati al voto si possa raggiungere la massima sinergia con l’intera coalizione di centrodestra, così da arrivare a candidature unitarie”. Lo ha dichiarato il senatore Raoul Russo che, nel corso dell’incontro, ha ribadito di voler riproporre la candidature del sindaco uscente di Villabate, Gaetano Di Chiara, e proposto per Termini Imerese la candidatura autorevole del senatore Antonio Battaglia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche:

Forza Italia si compatta in vista delle amministrative: "Puntiamo su una campagna organizzata e vincente"

Opi: "Nel 2026 puntiamo su tutela, formazione e protagonismo infermieristico”

Temi più discussi: Due nuovi acquisti per Sud chiama Nord in vista delle amministrative; Borse oggi in diretta | Ftse Mib riduce i guadagni ma chiude in rialzo (+0,5%). Sprint di Enel, scende Lottomatica; Ok in Milleproroghe a emendamento che velocizza contratti filiera; Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco.

Amministrative 2026, FdI accelera: Puntiamo su candidature unitarie nel PalermitanoIl senatore Raoul Russo nel corso di un incontro ha ribadito di voler riproporre la candidatura di Gaetano Di Chiara per Villabate, e proposto Antonio Battaglia per Termini Imerese. A Carini c'è Totò ... palermotoday.it

Elezioni 2026 in Italia, tutti gli appuntamenti dal referendum alle comunaliNon sono in programma nuove Regionali, ma si terranno Amministrative in importanti città, su tutte Venezie. E in primavera c’è anche la consultazione referendaria sulla separazione delle carriere. lettera43.it

In vista delle prossime elezioni amministrative, “Casa Riformista – Italia Viva” sollecita un’accelerazione nella definizione del candidato sindaco e della proposta politica alternativa a chi oggi guida la città - facebook.com facebook