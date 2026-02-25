Amigas del Corazòn | Laura Esquivel e Brenda Asnicar arrivano in Italia per tre appuntamenti a Roma Milano e Napoli

A 19 anni dal successo mondiale della telenovela argentina “IL MONDO DI PATTY” LAURA ESQUIVEL E BRENDA ASNICAR ARRIVANO IN ITALIA CON TRE APPUNTAMENTI DEL LORO AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR SABATO 27 GIUGNO ROMA – CAVEA, AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA DOMENICA 28 GIUGNO NAPOLI – PALAPARTENOPE MERCOLEDÌ 1 LUGLIO MILANO, UNIPOL FORUM PREVENDITA BIGLIETTI My Live Nation presale: mercoledì 25 febbraio – h 10:00 Vendita generale: giovedì 26 febbraio – h 10:00 A 19 anni dal successo mondiale della telenovela argentina “Il Mondo di Patty”, Laura Esquivel e Brenda Asnicar arrivano in Italia con tre imperdibili date del loro “AMIGAS DEL CORAZÓN WORLD TOUR”: sabato 27 giugno a Roma (Cavea, Auditorium Parco della Musica), domenica 28 giugno a Napoli (Palapartenope) e mercoledì 1 luglio a Milano (Unipol Forum). Uno spettacolo puramente musicale che ripropone tutte le canzoni della telenovela argentina che, sin dal suo debutto nel 2007, è diventata un vero e proprio fenomeno popolare in più di 50 paesi del mondo. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

