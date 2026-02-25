Altro che battuta o gaffe Ciriani rilancia Fazzolari | Chi vota no è come Putin

Non si sa se al governo siano più sprovveduti o più in malafede. Ad ogni modo, l’uscita del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari non è affatto stata una battuta né una gaffe comunicativa. A chi gli ha chiesto cosa voterebbe Vladimir Putin al referendum, Fazzolari ha risposto: “In Russia non c’è la separazione delle carriere, quindi probabilmente voterebbe no”. Poi ha provato a ridimensionare: “Una battuta in una chiacchierata informale con i cronisti”. E ha aggiunto di “spiacersi” perché la frase sarebbe stata travisata come: “Fazzolari paragona a Putin chi vota No”. Peccato che, a forza di smentite, sia arrivata la conferma che il “travisamento” era proprio il senso politico che intendevano far passare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

