Altri due leghisti con Vannacci A Mirandola sindaca preoccupata | decide il generale se resta in piedi

Vannacci ha ottenuto il sostegno di altri due leghisti, creando tensioni politiche a Mirandola. La sindaca esprime preoccupazione, poiché il futuro dell’amministrazione dipende dal parere del generale. La decisione potrebbe influenzare la stabilità del governo locale, che si basa ormai su una maggioranza fragile. La questione si inserisce in un quadro più ampio di alleanze politiche che si stanno definendo a livello nazionale e regionale. La situazione resta in bilico e si attende una risposta definitiva.

Da Mirandola si guarda a Roma e si lancia un messaggio preciso al centrodestra. Mirandola sarà il primo Comune della provincia di Modena, e certamente uno dei pochi, o addirittura l’unico, in Emilia-Romagna e in Italia, il cui sindaco si reggerà grazie al sostegno determinante della nuova compagine consiliare ’ Futuro Nazionale ’. L’altra sera, infatti, in apertura del Consiglio comunale, il capogruppo Lega eletto nel 2024, Guglielmo Golinelli, fino a pochi giorni fa segretario provinciale del partito di Salvini, ha reso noto il trasferimento in blocco dei tre consiglieri in quota Lega alla nuova formazione, condotta da Vannacci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il pressing per cacciare Vannacci dal partito e l’irritazione dei leghisti veneti. In agenda un incontro «chiarificatore» tra Salvini e l’ex generaleLa richiesta di cacciare Roberto Vannacci dal partito si intensifica.

I leghisti bergamaschi scaricano Vannacci: “Mai stato uno di noi, i nostri valori sono altri”La Lega di Bergamo mette da parte il generale Vannacci.

Futuro Nazionale, il marchio registrato nel 2010 è scaduto. Ma Vannacci insiste: Continueremo ad usarlo, e due ex leghisti lo seguonoFuturo Nazionale, ancora problemi con il marchio: già registrato, è scaduto nel 2020. Intanto, altri due ex leghisti seguono Vannacci: ecco chi sono La nuova esperienza politica del Generale Vannacci ... affaritaliani.it

Due leghisti vicini a Vannacci firmano emendamento contro armi a Kiev(ANSA) - ROMA, 05 FEB - I deputati leghisti Edoardo Ziello e Roberto Sasso, ritenuti vicini a Roberto Vannacci, e Emanuele Pozzolo (ex FdI già passato tra le file di Futuro Nazionale) hanno ... notizie.tiscali.it

Mirandola, in Consiglio comunale non ci sono più consiglieri leghisti Erano in tre - Golinelli, Tassi e Furlani- e sono passati nel nuovo gruppo Futuro Nazionale che sostiene Vannacci. Resta in Lega solo l'assessore Donnarumma nella Giunta Budri... - facebook.com facebook