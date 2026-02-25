Alta presenza di medici E di farmacisti

Da lanazione.it 25 feb 2026

La forte presenza di medici e farmacisti deriva dai recenti concorsi regionali, che hanno aumentato il numero di professionisti nel territorio. Tuttavia, i dati ufficiali del 2025 mostreranno un calo degli infermieri, influenzato dalle assunzioni passate. Attualmente, il rapporto tra medici e cittadini è tra i più alti nel paese, indicando una diffusione capillare di servizi sanitari. La situazione si riflette nelle strutture pubbliche e private della zona.

In attesa dei dati del 2025 che risentiranno degli ultimi concorsi indetti dalla Regione, quelli ufficiali relativi ad alcune categorie di personale sanitario, raccontano di un calo della presenza di infermieri e di un rapporto tra medici e cittadini tra i più alti in Italia. A certificarlo l’ultimo report ufficiale di Istat, pubblicato ieri, che racconta come i medici attivi nel settore pubblico e privato in Umbria al 31 dicembre 2023 fossero 4.471, con un rapporto di 52,53 professionisti ogni diecimila abitanti. E proprio ques’ultimo dato evidenzia che nella nostra regione – come più volte ricordato in verità – la presenza sia tra le più rilevanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

