Allievi Marescialli Posti nell’Arma

Il concorso per diventare Allievi Marescialli dell’Arma dei Carabinieri è aperto fino al 19 marzo, a causa dell’elevata richiesta di giovani interessati a entrare nelle forze dell’ordine. Sono disponibili numerosi posti e la selezione attira molti candidati provenienti da diverse regioni. La procedura prevede prove scritte e colloqui, con l’obiettivo di scegliere i migliori aspiranti. La scelta di questo percorso rappresenta un’opportunità per chi cerca una carriera stabile nel settore pubblico.

Fino al 19 marzo è possibile candidarsi al concorso per diventare Allievi Marescialli dell'Arma dei Carabinieri, una delle selezioni più attese tra i giovani che desiderano intraprendere una carriera nelle forze dell'ordine. Il bando mette a disposizione 898 posti ed è rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra i 17 e i 26 anni, offrendo loro non solo una concreta prospettiva professionale, ma anche un percorso di formazione di alto livello che culmina con il conseguimento di una laurea triennale in Scienze Giuridiche e della Sicurezza. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online, collegandosi al sito istituzionale www.