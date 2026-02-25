Allievi marescialli Ecco il concorso

Il termine per presentare domanda al concorso per allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri è stato prorogato fino al 19 marzo, a causa dell’alto numero di richieste ricevute. La selezione prevede un percorso di formazione e addestramento, con l’obiettivo di rafforzare le fila dell’istituzione. La pubblicazione del bando ha attirato molti giovani interessati a entrare nel corpo militare. Le domande si possono inviare online attraverso il portale ufficiale.

Fino al 19 marzo, è possibile candidarsi per il concorso allievi marescialli dell’Arma dei carabinieri. Un’opportunità di crescita personale e professionale per 898 giovani, tra i 17 ed i 26 anni, che vogliano mettersi al servizio della collettività, beneficiando di una formazione di alto livello e conseguendo una laurea triennale in scienze giuridiche e della sicurezza. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 19 marzo, attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e sostenendo le prove previste dal bando (scritte di preselezione, di composizione italiana, di efficienza fisica, accertamenti psico-fisici e attitudinali e, infine, la prova orale). 🔗 Leggi su Lanazione.it

