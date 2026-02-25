Allarme truffe a Gissi e dintorni il sindaco Chieffo mette in guardia i suoi concittadini | Non aprite la porta agli sconosciuti

Allarme truffe a Gissi, dove è il sindaco Agostino Chieffo a mettere in guardia i suoi concittadini dopo gli episodi registrati negli ultimi giorni in paese e nei centri limitrofi. “Come sindaco di Gissi - dice il primo cittadino - vi invito alla massima prudenza e a parlarne soprattutto con. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Falsi volantini per entrare nelle case: è allarme truffe a Vasto e il sindaco Menna mette in guardia i cittadiniA Vasto cresce l'allarme per falsi volantini utilizzati per tentare di entrare nelle case dei cittadini.

Allarme truffe via sms: l’Asl Avellino mette in guardia i cittadiniL’Asl di Avellino segnala un aumento di tentativi di truffa tramite messaggi SMS.