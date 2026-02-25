Alla scoperta di Livigno per gli sportivi | perché tutti gli atleti vogliono allenarsi qui

Livigno attrae molti sportivi per il suo clima freddo e le piste perfette. La causa è la presenza di strutture di alto livello e la possibilità di allenarsi tutto l’anno. Centinaia di atleti provenienti da diversi paesi scelgono questa località, soprattutto per le gare di sci e biathlon. La vivace comunità locale si prepara ad accogliere ancora più visitatori durante la prossima stagione invernale. La stagione si avvicina e gli allenamenti continuano senza sosta.

C’è un luogo dove gli atleti, medagliati, campioni e leggende indiscusse dello sport, dal ciclismo allo sci, dall’atletica al nuoto, dal biathlon al triathlon, hanno deciso (e continuano) ad investire il loro tempo nella preparazione: si chiama Aquagranda ed è un centro di preparazione olimpica del Coni (dal 2021) con un triennio rinnovato, nel quale la lista di presenze è infinita. Si va da Nicolò Martinenghi, Thomas Ceccon, Gregorio Paltrinieri, a Federica Brignone (doppio oro a Milano Cortina 2026), Federica Pellegrini, Sofia Goggia, Filippo Ganna ed Elia Viviani, Simone Consonni, Martin Fuksa, Francesca Lollobrigida (altro doppio oro a Milano Cortina), Dorothea Wierer, Lisa Vitozzi, Michela Moioli, Lara Gut-Behrami, Francesco Lamon, e ancora Arianna Fontana, Riccardo Lorello, Antonella Palmisano, Jessica Fox, Letizia Paternoster, Maria Perez, squadre di calcio come Palermo, Sampdoria e la Cremonese. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

