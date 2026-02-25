Alla guida col cellulare in mano e altre decine di infrazioni | l' intervento dei vigili

Gli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo hanno effettuato un servizio mirato di controllo della circolazione stradale nell'area compresa tra via Casanova (altezza ex Pretura), l'imbocco di piazza San Francesco a Capuana e l'inizio di via Cesare Rosaroll a Napoli. L'operazione è stata avviata a seguito di specifiche segnalazioni riguardanti la pericolosità dell'incrocio. Gli agenti hanno controllato di 121 veicoli, con 21 verbali elevati per diverse violazioni al Codice della Strada. Le sanzioni hanno riguardato: otto infrazioni per mancata ottemperanza alla verifica tecnica periodica, tre per guida senza patente, tre per circolazione con veicolo sottoposto a fermo, tre per violazioni relative all'obbligo della copertura assicurativa, due per l'utilizzo di telefonini mentre si è alla guida, due per violazioni per mancata esibizione dei documenti e una per guida con la patente scaduta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Allarme incendio alla Fiera di Rimini: l’intervento dei vigili del fuoco con l’autoscalaAlle 13 di oggi, alla Fiera di Rimini, si è scatenato il panico quando è suonato l’allarme incendio.

Leggi anche: Alcol, droghe e uso del cellulare alla guida: le cattive abitudini dei veronesi secondo una ricerca

Temi più discussi: Ravenna, 12 patenti sospese per cellulare alla guida: le scuse improbabili dei conducenti sorpresi col telefono in mano; Uso del cellulare alla guida, sospese 12 patenti: la Polizia Locale mette in guardia gli automobilisti; Guida all'italiana: le 10 cattive abitudini da dimenticare; La polizia fa volare i droni sui conducenti e poi li multa per distrazione alla guida.

Alla guida col cellulare in mano e altre decine di infrazioni: l'intervento dei vigiliGli agenti dell'Unità Operativa San Lorenzo hanno effettuato un servizio mirato di controllo della circolazione stradale nell'area compresa tra via Casanova (altezza ex Pretura), l'imbocco di piazza S ... napolitoday.it

Ravenna, 12 patenti sospese per cellulare alla guida: le scuse improbabili dei conducenti sorpresi col telefono in manoNon stavo telefonando, stavo ascoltando un messaggio, Mi avete preso in un brutto momento, Ascolto un vocale di mia mamma che si è operata al ... ravennanotizie.it

Cellulare alla guida, sospese 12 patenti in 3 mesi x.com

MERANO, IN 300 SENZA PATENTE PER IL CELLULARE Sono state ben 300 le patenti ritirate nel 2025 per uso del cellulare alla guida. L'appello del comandante della polizia municipale di Merano a proposito, Comune che peraltro ha dichiarato guerra allo s - facebook.com facebook