alexa plus va dritto al punto e elimina le chiacchiere

Questo testo sintetico presenta le novità introdotte con Alexa Plus in relazione alle personalità disponibili, evidenziando come variano i toni di risposta senza intaccare le funzioni principali. L'aggiornamento amplia le possibilità di interazione, offrendo quattro stili di comunicazione che si possono selezionare in modo flessibile. stili di personalità di alexa plus. Con l'ultimo aggiornamento, Alexa Plus mette a disposizione diverse tonalità di risposta: l'originale insieme a tre nuove personalità: Brief, Chill e Sweet. Le capacità e le informazioni fornite restano identiche; cambia solo il modo in cui viene formulata la risposta. Brief: risposte brevi e dirette, prive di giri di parole.. Chill: tono rilassato e conversazionale, più informale.

