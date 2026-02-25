Alessia Marcuzzi incanta i fan | la vacanza da sogno ai Caraibi insieme ai figli

Mentre l'Italia è entrata ufficialmente nella "settimana santa" del Festival di Sanremo, Alessia Marcuzzi ha deciso di voltare le spalle al freddo per tuffarsi in un inverno color smeraldo. La conduttrice, sempre più icona di stile e vitalità, ha scelto di staccare la spina dagli impegni televisivi per concedersi una rigenerante pausa oltreoceano. Tra scali glamour e mete esotiche, Alessia sta documentando una vacanza che sa di libertà e salsedine, confermandosi regina indiscussa dell'estate perenne e musa per i suoi numerosissimi follower che ne seguono ogni spostamento sui social. Il pezzo forte del viaggio è la tappa a Saint-Barthélemy, l'isola caraibica dei sogni dove la Marcuzzi sta vivendo incredibili giornate in un resort di lusso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Leggi anche:

Alessia Marcuzzi splende ai Caraibi: fuga invernale tra lusso e famiglia

Norwegian Cruise Line. Una vacanza ai Caraibi per fuggire dallo stress