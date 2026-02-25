Alcolock obbligatorio in Italia | guida solo con tasso zero ecco come funziona

Il sistema Alcolock diventa realtà. Dopo anni di discussioni, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato elenchi ufficiali dei dispositivi omologati, delle officine autorizzate e dei veicoli compatibili. La norma non è più teoria: legislatori, imprese e famiglie dovranno confrontarsi con una nuova realtà sulla sicurezza stradale. L’Alcolock è un dispositivo collegato all’avviamento dell’auto. Se rileva anche una minima quantità di alcol, il motore non parte. La misura riguarda esclusivamente chi è stato condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 0,8 gl e che, una volta scontata la pena, ha riottenuto la patente. Questi automobilisti potranno guidare solo su veicoli dotati di Alcolock. Il sistema applica la regola della tolleranza zero: il veicolo si accende solo con tasso alcolico pari a zero. L’obbligo resta in vigore per due anni nei casi meno gravi (tra 0,8 e 1,5 gl) e tre anni per i casi più gravi (oltre 1,5 gl). 🔗 Leggi su Billipop.com

L'alcolock diventa obbligatorio, ecco cosa cambiaL'introduzione dell'alcollock come obbligo nasce dalla necessità di ridurre gli incidenti stradali causati da chi guida in stato di ebbrezza.

