Albergatore truffato da un falso poliziotto

Da ilrestodelcarlino.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un albergatore di Visso ha perso 5.000 euro dopo aver creduto a un falso poliziotto che, fingendosi ufficiale, ha prenotato varie camere e ha detto di aver ricevuto una caparra dal ministero dell’interno. L’uomo ha lasciato la somma per garantire l’occupazione delle stanze, ma poi si è reso conto che si trattava di una truffa. La scena si è conclusa senza l’arrivo dei colleghi annunciati dal truffatore.

albergatore truffato da un falso poliziotto
© Ilrestodelcarlino.it - Albergatore truffato da un falso poliziotto

Spacciandosi per poliziotto, aveva prenotato una serie di camere a Visso annunciando l’arrivo di alcuni colleghi, e aveva convinto l’albergatore a dargli 5mila euro parlando di una fantomatica caparra ricevuta dal ministero dell’interno. Ma era una truffatore che ora, con le indagini dei carabinieri, è stato individuato e denunciato. Nei guai così è finito un 58enne napoletano. La vicenda è iniziata alcuni giorni fa, quando un 55enne, che gestisce una struttura ricettiva a Visso, è stato contattato da un uomo. Presentandosi come appartenente alla polizia di Stato, lo sconosciuto ha chiesto di prenotare delle stanze per altri agenti che, di lì a breve, si sarebbero recati a Visso per svolgere dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Falso messaggio della banca. Truffato del primo stipendioUn giovane ha perso il suo primo stipendio dopo aver creduto a un falso messaggio proveniente dalla sua banca online.

Il falso video del soldato britannico che urla contro un poliziottoUn video diffuso online mostra un soldato britannico in uniforme che si rivolge a un agente di polizia, affrontandolo su temi come la libertà di parola e le questioni legate all’immigrazione.

Temi più discussi: Albergatore truffato da un falso poliziotto; Fa prenotazioni di camere per il Ministero, albergatore dell'entroterra maceratese truffato; Visso, albergatore vittima di truffa: nei guai 58enne che si era finto poliziotto; Truffa da 5mila euro ai danni di un albergatore di Visso.

albergatore truffato da unAlbergatore truffato da un falso poliziottoSpacciandosi per poliziotto, aveva prenotato una serie di camere a Visso annunciando l’arrivo di alcuni colleghi, e aveva convinto l’albergatore a dargli 5mila euro parlando di una fantomatica caparra ... ilrestodelcarlino.it

Fa prenotazioni di camere per il Ministero, albergatore dell'entroterra maceratese truffatoCALDAROLA - I Carabinieri della Stazione di Caldarola, a seguito di attività investigativa, hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria ... msn.com