Albergatore truffato da un falso poliziotto

Un albergatore di Visso ha perso 5.000 euro dopo aver creduto a un falso poliziotto che, fingendosi ufficiale, ha prenotato varie camere e ha detto di aver ricevuto una caparra dal ministero dell’interno. L’uomo ha lasciato la somma per garantire l’occupazione delle stanze, ma poi si è reso conto che si trattava di una truffa. La scena si è conclusa senza l’arrivo dei colleghi annunciati dal truffatore.

Spacciandosi per poliziotto, aveva prenotato una serie di camere a Visso annunciando l'arrivo di alcuni colleghi, e aveva convinto l'albergatore a dargli 5mila euro parlando di una fantomatica caparra ricevuta dal ministero dell'interno. Ma era una truffatore che ora, con le indagini dei carabinieri, è stato individuato e denunciato. Nei guai così è finito un 58enne napoletano. La vicenda è iniziata alcuni giorni fa, quando un 55enne, che gestisce una struttura ricettiva a Visso, è stato contattato da un uomo. Presentandosi come appartenente alla polizia di Stato, lo sconosciuto ha chiesto di prenotare delle stanze per altri agenti che, di lì a breve, si sarebbero recati a Visso per svolgere dei servizi.