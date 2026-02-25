Albanella tentato furto in una centrale fotovoltaica in costruzione | ladri messi in fuga da un residente

Quattro uomini sorpresi mentre caricavano 60 pannelli solari su un furgone in contrada Fravita. Decisivo l'allarme di un vicino: refurtiva interamente recuperata da vigilanza e Carabinieri Sventato un furto, la notte scorsa, all'interno di una centrale fotovoltaica in costruzione ad Albanella. Una banda composta da quattro persone ha tentato di asportare circa sessanta pannelli solari, ma è stata costretta alla fuga dall'intervento tempestivo della vigilanza privata e delle forze dell'ordine. La refurtiva è stata interamente recuperata. Il tentato colpo si è verificato intorno alle 23:30 in un fondo rurale situato in contrada Fravita. Secondo le prime ricostruzioni, i malviventi avevano già iniziato a caricare il materiale su un furgone di colore blu. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche:

Tentato furto in una casa a Scafati: ladri messi in fuga

Tentato furto in una villetta a Cava: ladri messi in fuga dal proprietario

Argomenti discussi: Coppia prova a far salire studente in auto: denunciato tentativo di adescamento; Furto nell'azienda del vicesindaco: ladri in fuga con l'auto di un dipendente; Raid nella Piana del Sele, ancora furti tra aziende e abitazioni.

Albanella. Banda di ladri in azione, tentato furto di pannelli solari in una centrale in costruzione a Fravita. Leggi cosa è successo https://shorturl.at/X6qKa #Albanella #furto #pannellisolari - facebook.com facebook